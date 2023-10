Anna Mitgutsch gibt Vorlass ans StifterHaus

Briefe und Manuskripte

Nach der Lesung heute Abend übergibt Mitgutsch dem OÖ Literaturarchiv, das im StifterHaus untergebracht ist, einen Vorlass: „Alles, was mit dem literarischen Schreiben in Zusammenhang steht, also Werkmanuskripte, Formalkorrespondenz – ein schön geordneter Bestand“, freut sich Direktorin Petra Maria Dallinger.