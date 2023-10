Reise ins Warme kann für Zugvögel gefährlich sein

Wenn für die Menschen die Reisezeit langsam zu Ende geht, fängt sie für die Vögel gerade erst an: In Tirol sind etwa mehr als zwei Drittel der Brutvogelarten Zugvögel, so die Einschätzung von Katharina Bergmüller von BirdLife Österreich. Zugvogel ist dabei nicht gleich Zugvogel: „Es gibt Teilzieher, die einfach in der Gegend herumziehen, Kurzstreckenzieher, die zum Beispiel ans Mittelmeer fliegen, und Langstreckenzieher, die bis südlich der Sahara unterwegs sind“, erklärt die Tiroler Vogel-Expertin.