Wirbel in der Kirche: Pfarrer sucht NachfolgerIN

So kann sich der Geistliche - entgegen der Kirchenlinie - auch eine Frau an der Spitze vorstellen: „Pfarrer sucht Nachfolger:in“ heißt es in Balkenlettern auf Seite eins der Kirchen-Nachrichten, darunter der Hilferuf „SOS“. Niederer: „Bislang war die Kirche eine Priesterkirche. Dieser Klerikalismus lähmt die Kirche.“ Und weiter: „Es sind alle eingeladen für die Dienste in der Pfarre: egal ob Frau oder Mann, verheiratet oder nicht, egal welcher sexueller Orientierung.“