Auch LH Stelzer möchte CO2 in der Tiefe speichern

So sehr ÖVP-Chef Karl Nehammer mit manchen Sagern aneckt und selbst bei LH Thomas Stelzer (OÖVP) leise Stil-Zweifel erweckt, so klar kann der oberösterreichische LH die eine oder andere Idee aus der Kanzler-Werkstatt auch unterstützen. Aktuelles Beispiel: Nehammer möchte das in Österreich bestehende Verbot der geologischen CO2-Einspeicherung abschaffen und Stelzer hält das für höchst notwendig: