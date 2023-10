Ein 23-Jähriger macht Gesichter für Hollywood

Anselm Müller hat große Pläne - und außerordentliches Talent sowie Ehrgeiz, sie umzusetzen. Als Maskenbildner für Spezialeffekte macht er aus Gesichtern komplett andere Menschen. Silikon, echte Haaren und Modelliermasse sind dafür im Einsatz. In seinem Studio bei seinen Großeltern in Wals sitzt er stundenlang und modelliert Ohren, Nasen, Wangen. „Die Modellierung ist das, was ein Gesicht erst zum Leben erweckt“, erklärt Müller das Künstlerische an seiner Arbeit. „Alles andere ist Können und Technik.“