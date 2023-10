Der September 2023 brach alle Wetter-Rekorde

Die Temperaturen der vergangenen 30 Tage zeigen deutlich: Es wird immer wärmer. Nach teilweise hochsommerlichen Temperaturen zu Monatsbeginn erreichten die Thermometer am zweiten September-Wochenende neue Höchstwerte. Mit 24,5 Grad in Obertauern (1772 m), 24,1 Grad in Kolm Saigurn (1626 m) und 19,3 Grad auf der Rudolfshütte (2317 m) brach der September seine bisherigen Rekorde.