„Polizeihund läuft herum wie ein gefangener Bär!“

Video dokumentiere Verhalten

Weil aber nichts passiere, hat sie sich jetzt in einem Schreiben nicht nur an den Amtstierarzt, sondern auch an Tirols Polizeichef Helmut Tomac und sogar an LH Anton Mattle gewandt. „Ich bitte Sie, zum Wohl des Tieres endlich etwas zu unternehmen, dass dieser Hund nicht noch mehr leiden muss“, heißt es in dem Schreiben. Der sechsjährige belgische Schäfer laufe „wie ein gefangener Bär im Zwinger hin und her – und das Stunden“. Sie verfüge über ein Video, das dieses Verhalten dokumentiere.