Pizzabäcker bot heiße Ware dem Falschen an

Das Glück des lukrativen Einkommens währt für den Angeklagten allerdings nur kurz. Genauer gesagt, endet es vergangenen Juni. Als der Serbe einem verdeckten Ermittler in Bregenz Heroin verkaufen will, schnappt die Falle zu. Der Dealer wird festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. In seiner privaten Unterkunft werden schließlich knapp 160 Gramm Heroin sowie Streckmittel sichergestellt.