„Manchmal überfordere ich meine Familie“

Am 2. Oktober kommen Sie mit genau diesem Programm nach Innsbruck in den Congress. Was darf das Publikum in Sachen Beziehung von Ihnen erwarten?

Eine große, wirklich schöne und lustige Reise über Beziehung. Von Liebe bis Ehe, inklusiv den daraus resultierenden Problemen. Jeder, der in einer Beziehung lebt oder eine hatte, erkennt sich in diesem Programm wieder. Das Publikum, welches wahrscheinlich aus vielen Frauen und Männern, die freiwillig mitkommen oder aus therapeutischen Gründen mitgehen müssen, besteht, wird an diesem Abend sicherlich mit guter Laune und sehr beschwingt nach Hause gehen.