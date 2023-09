Österreicher mit 17 kg „Gras“ aus Verkehr gezogen

Den richtigen Riecher bewiesen jüngst Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling auf der Autobahn A8 in Bayern: Höhe Samerberg in Fahrtrichtung München geriet ein Wagen mit rot-weiß-roten Kennzeichen ins Visier der Fahnder - die in Folge umgehend die Verfolgung aufnahmen und das Auto wenig später aus dem Verkehr zogen.