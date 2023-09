Wienerin verliert ihren Leguan auf der Donauinsel

Dame wollte Leguan „eine Freude machen“

Das ging der Wienerin aber offenbar nicht schnell genug. Also wollte sie das schöne spätsommerliche Wetter nutzen. Vor 17 Tagen packte sie das nicht einmal ein Jahr alte Jungtier ein und fuhr mit dem rund einen Meter langen, türkis schimmernden Reptil also auf die Donauinsel, um dem Tier laut eigenen Aussagen „eine Freude zu machen“. Der Ausflug ging aber gehörig schief. Denn „Merlin“ dürfte sich geschreckt haben oder war schlicht von den vielen Eindrücken überfordert - also nahm er flink Reißaus und versteckte sich.