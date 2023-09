Die Besten in Europa sind zurück im Berufsalltag

Der Lärm ist ohrenbetäubend. Anna Maria Theurl legt den Gehörschutz an und betritt die Halle, in der rund ein Dutzend Webstühle rattern. Sie begutachtet die Handtücher, deren Farben, Muster und Bordüren. 100.000 Teile in der Woche entstehen hier bei Vossen im südburgenländischen Jennersdorf. „Mein aktuelles Badetuch hat 4448 Fäden“, sagt die Textilgestalterin. „Wenn einer davon nicht passt, kommt etwas ganz anderes heraus.“