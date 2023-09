Einmaliger Hund-Fuchs-Mix in Brasilien entdeckt

Pfleger: „Nicht so fügsam wie Hund, nicht so aggressiv wie Fuchs“

Der erste Verdacht war, dass es sich um eine Mischung aus einem Haushund und einem einheimischen Wildhund handeln könnte. Die Genetiker Thales Renato Ochotorena de Freitas und Rafael Kretschmer von der Universidade Federal do Rio Grande do Sul wurden schließlich kontaktiert. Diese veröffentlichten kürzlich das Ergebnis ihrer Untersuchungen: Das Tier ist der erste dokumentierte Fuchshund der Welt. „Er war nicht so fügsam wie ein Hund, aber es fehlte ihm auch die Aggressivität, die man von einem wilden Fuchs erwartet“, beschreibt ein Naturschützer, der bei der Pflege des Tieres half, den Charakter des Tieres gegenüber „The Telegraph“.