Nächstes Ja zum neuen Messepark in Dornbirn

Um nicht in Konkurrenz zu den Geschäften in der Innenstadt zu treten, soll es im neuen Messepark keine Freizeit- oder Kulturangebote geben. Auch Gesundheitszentren oder ein Zuwachs an Dienstleistungen sind absolut tabu. „Das muss klar vertraglich geregelt werden“, stellt Markus Fäßler, Fraktionsführer der Sozialdemokraten, klar.