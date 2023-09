Innovatives Projekt: „Einfälle statt Abfälle“

Nicht nur alte Geräte werden in unserer Gesellschaft vernachlässigt, sondern manchmal auch Menschen, wenn sie nicht mehr am Arbeitsmarkt teilnehmen. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich das soziale Unternehmen „4everyoung“ in Klagenfurt mit den Themen Re-Use, Recycling und Upcycling. Bei dem neuen Projekt „Einfälle statt Abfälle“ werden diese Prinzipien der Kreislaufwirtschaft auch auf den Arbeitsmarkt angewendet. Hier werden alte Laptops von Arbeitssuchenden wiederverwertet und anschließend Menschen, die sich kein eigenes Gerät leisten können, zur Verfügung gestellt.