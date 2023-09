Weniger Menschen bezogen 2022 Mindestsicherung

Die meisten Betroffenen wohnen mit Abstand in Wien, wobei in der Bundeshauptstadt wie in allen Bundesländern ein Rückgang im Vergleich zu 2021 zu verzeichnen war. Die Ausgaben für die Mindestsicherung und Sozialhilfe sind dennoch gestiegen. Aufgewendet wurden 972,2 Millionen. Jeder Haushalt erhielt durchschnittlich 741 Euro pro Monat, das ist ein leichtes Plus.



Hier sehen Sie eine Grafik zur Zahl der Empfängerinnen und Empfänger in den vergangenen Jahren.