„Vormarsch der Rechthabenden“

„Wir haben immer gesagt, was alles falsch läuft. Sei es Corona oder die Zuwanderungsfrage. Das erkennen die Menschen, sie sind mit den Problemen konfrontiert. Das ist auch der Grund, wieso Parteien wie die FPÖ oder auch die AfD in Deutschland entsprechend reüssieren und bei den Wahlen erfolgreich sind“, so Landbauer.