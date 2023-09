Design-Ikone Stefan Sagmeister im Gartenbaukino

Breites Spektrum an Vorträgen und Workshops

Unter dem Motto „Connect, Create, Collaborate“ bringt das etablierte Kreativ-Festival in Wien insgesamt über 20 SpeakerInnen auf die Bühne - die Bandbreite reicht von internationalen Top-Stars bis zu Genre-defining Local Heroes. Unter anderem Grafik-Ikone Anthony Burrill, das kreative Illustration Genie Yuko Shimizu, das Visual-Multitalent Max Siedentopf und viele mehr das Mikrofon in die Hand. Neben den inspirierenden Talks finden spannende Workshops zum mitmachen statt wie „Spice up your portfolio“ mit Anthony Burrill, „I like to move it move it“ mit lichterloh und „The Art of Prompting“ mit Stephanie Meisl.