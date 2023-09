Käfigkonzert fördert Grätzl-Kultur in Wien

Marko Arnautovic hat mit seinen Toren unlängst in Schweden die Tür zur EM-Qualifikation für das österreichische Nationalteam sehr weit aufgestoßen. Sein technisch versiertes „Fußwerk“ hat er vornehmlich in den Fußballkäfigen Wiens gelernt. Wenn von einem sogenannten „Käfigkicker“ die Rede ist, dann geht es meistens um besonders beschlagene „Goldprankerl“, wie man sie in Zeiten der fein ausgebildeten Akademiefußballer kaum noch findet. Die Wiener Fußball- und Basketballkäfige sind also eine Talenteschmiede und nicht zuletzt auch ein gesellschaftlicher Hotspot. Zugänglich für alle Menschen, aber in der Realität viel zu wenig genutzt.