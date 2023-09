Bahn-Ausbau in Graz löst großen Widerstand aus

„Das ist mein kleines Paradies“, lacht Rudolf Sperlich, als er in seinen Garten einlädt. Seit 1959 wohnt er in der Westbahngasse in Graz-Webling, schon damals fuhren die GKB-Züge direkt an seinem Grundstück vorbei. Dampfzüge waren es damals noch. „Am Abend haben wir die Kohlestücke eingesammelt.“