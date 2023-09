Große Terrorübung beim Wasserkraftwerk in Puch

Groß angelegte Übung noch bis Ende der Woche

Die Szene erinnert an einen Hollywoodfilm, doch die uniformierten Männer sind keine Schauspieler. Sie sind Teil der österreichischen Miliz. Und üben dieser Tage an mehreren Orten mit kritischer Infrastruktur in Salzburg. So auch beim Wasserkraftwerk in Puch, das im Falle eines Terrorangriffs ein mögliches Ziel sein könnte. „Darum trainieren wir den Schutz solcher Anlagen“, sagt Christoph Grubner.