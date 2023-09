NÖ: Wasser für Tausende noch tagelang untrinkbar

Nachdem am Dienstag die Bewohner von Laa an der Thaya (NÖ) über Keime im Trinkwasser informiert wurden, arbeitet die Stadtgemeinde bereits auf Hochtouren an der Problembehebung. Nach neuesten Informationen der „Krone“ dürfte jedoch erst frühestens nächsten Montag wieder Normalität in die Haushalte zurückkehren ...