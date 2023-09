Jagdgesetz wird mit 60 in die Pension geschickt

Nach 60 Jahren sei eine Überarbeitung des seit 1964 geltenden Gesetzes „längst überfällig“, so Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) in einer Pressekonferenz mit Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner und oö. Landwirtschaftskammerpräsident Franz Waldenberger am Dienstag in Linz. Nach durch Klimawandel bedingten Waldschäden, u.a. durch Borkenkäfer und Windwürfe, seien zahlreiche Aufforstungen notwendig geworden. In den vergangenen zwei Jahren wurden neun Mio. Euro investiert und 2,5 Millionen. Jungbäume gesetzt.