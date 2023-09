„Von der weiten Landschaft einer verletzten Seele“

„Der Wald selbst ist für mich kein Ort des Schreckens, sondern vielmehr eine Zuflucht, ein Ort der Stille, mit der man aber auch erst zurecht kommen muss“, betont die Regisseurin. Und: „Das Tolle am Filmemachen ist ja, man kann Figuren in alles hineinversetzen, was man sich selbst nicht traut“, erzählt Scharang von der Intensität der Dreharbeiten in einer abgelegenen Gegend nahe Zwettl, die ihr und den Darstellern viel abverlangt, aber auch sehr viel gegeben haben.