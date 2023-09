„So eine Stimmung wird es hier nie wieder geben“

Für den Regionalligisten hat der Kracher natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Beim gestrigen Abschlusstraining der Violetten in Grödig waren zahlreiche Fans dabei und machten die Mannschaft so richtig heiß auf die heutige Partie gegen den Erzfeind. Richtig heiß wird auch die Atmosphäre heute im Stadion sein. Die Anhänger der Maxglaner kündigten bereits an, dass eine große Choreografie geplant ist. Austria-Trainer Christian Schaider hat schon eine Vorahnung: „So eine Stimmung wird es in Salzburg nie wieder geben. Das wird überragend, unsere Fans haben sich dieses Spiel einfach verdient.“