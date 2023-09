„Rückkehr als Kanzler ist ausgeschlossen“

Der Start des nunmehr bereits dritten Films über Sebastian Kurz („The Truth“) verwundert im aktuellen „Duell“ auf krone.tv den Journalisten Rainer Nowak: „Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist, halte seine Rückkehr in die Politik aber für ausgeschlossen.“ Nowaks Duell-Kontrahentin Lena Schilling wird in ihrer Beurteilung der Geschehnisse rund um Sebastian Kurz mindestens genauso deutlich: „Kurz ist ein politisch bedeutungsloser Ex-Kanzler. Eine Rückkehr von ihm soll nicht sein.“