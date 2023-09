Zehn Feiertage voller Gaude und G’schäft

Viele nehmen sich Urlaub, um an den zehn lang ersehnten Tagen nichts zu versäumen. Termine, die ab dem letzten Septembersamstag im Kalender stehen, werden verschoben, etwaige Diäten beginnen nach dem St. Veiter Wiesenmarkt: Am Samstag wird das Volksfest mit einem feierlichen Umzug eröffnet! Die Route führt heuer über den Hauptplatz, wo längst die Freyung an den fairen Handel mahnt.