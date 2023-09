Norbert Schneider: Mit Gospel durch Tiefen tauchen

„I wü an wos glaum“ ist eine besonders schöne Nummer. Geht dir der Glaube an eine gute und sichere Welt manchmal abhanden?

In dem Lied beschreibe ich den Wunsch nach einem Glauben. Ich komme ursprünglich aus dem Bezirk Gänserndorf und bin sehr religiös aufgewachsen. Mein Bruder ist in der örtlichen Pfarre noch heute Messner. Ich war auch ein paar Jahre Ministrant, aber als ich später mitkriegte, was die Kirche schon so alles angestellt hat, bin ich ausgetreten. Ich war trotzdem immer auf der Suche nach etwas Spirituellem. Das kann auch die Musik sein, wenn man in einer Improvisation aufgeht. Der Song beschreibt meinen Wunsch, an etwas zu glauben. Ich bin weder frommer Kirchgänger, noch Katholik, aber in dieser ichbezogenen Selfie-Kultur, in der ich mich bei der eigenen Nase nehmen muss, wäre etwas Halt manchmal schon schön. John Lennon hat mal gesagt, er glaube nur an sich selbst. Das ist schon schön, aber es muss auch noch mehr geben. Es kann nicht sein, dass ich selbst das Zentrum von allem bin.