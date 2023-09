Führerschein-Neuling verursachte betrunken Unfall

Gegen 1.15 Uhr am Sonntag war der 18-jährige Probeführerschein-Besitzer mit seinem Auto in Lochen am See auf der Erlachfeld Gemeindestraße unterwegs. Als er von Astätt kommend Richtung Scherschham fuhr, kam er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab.