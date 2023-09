Struber: „Das darf nicht mehr wieder passieren“

Gerhard Struber (Salzburg-Trainer):

„Meine Mannschaft ist ihren Ansprüchen in keinster Weise gerecht geworden. Wir sind nicht in unsere Grundprinzipien gekommen, auch die Pressingmomente waren nicht so wie normal. Wir haben nicht den Drive und die Vertikalität gespürt und eigentlich nie über 90 Minuten unser Spieltempo gefunden. So ein Auftritt darf nicht mehr wieder passieren.“