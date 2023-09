Gipfelstürmerin aus dem Flachland will hoch hinaus

Sophia Irinkov ist 13 Jahre alt. Sie wohnt mit ihrer Familie in Fertöd und geht in Andau in die Mittelschule. Das Mädchen ist eine normale 13-Jährige mit all den Hobbies, die ein Mädel in ihrem Alter eben so hat. Und trotzdem ist sie etwas Besonderes, ihr ehrgeiziges Ziel ist es nämlich noch vor ihrem 15. Geburtstag einen 5000 Meter hohen Berg zu besteigen. Dafür wird seit rund sieben Monaten hart trainiert. Wo? Meist am Schneeberg und der Rax (jeweils knapp über 2000 Meter hoch).