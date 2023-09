Autorin Isolde Charim wird mit „Tractatus“ geehrt

In „Die Qualen des Narzissmus“ geht die in Wien geborene Charim der Frage nach: Wie kommt es, dass wir uns den Verhältnissen unterordnen? „Der Mythos der Einzigartigkeit, den der objektive Narzissmus befördert, erzeugt unsere freiwillige Unterwerfung“, befindet Charim, die 2022 mit dem Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik ausgezeichnet wurde. „Es geht darum, zu verstehen, was man da macht und worin man sich verstrickt, obwohl man meint, dem eigenen Begehren, den eigenen Wünschen zu folgen“, sagt die Autorin selbst zu ihrem Buch.