Die bösen Wiener und eine Strafe für Schicker

Schicker „mit flacher Hand auf die Brust“

Völlig untergegangen ist, dass letzte Woche Sturms Sportchef Andreas Schicker auch Referee Julian Weinberger „mit der flachen Hand auf die Brust schlug“. Weinberger erstattete Anzeige. Schicker musste 500 Euro zahlen. Was Günter Benkö und Ali Hofmann vom ÖFB-Schiedsrichterwesen auch erst auf Nachfrage erfuhren, sie empört: „Die Verhältnismäßigkeit fehlt; bei ähnlichen Vergehen werden in Unterklassen vierstellige Strafen ausgesprochen; man hat eine Chance verpasst, ein Signal zu setzen.“ Steht alles in einem internen Schreiben das der „Krone“ vorliegt, an den Liga-Vorstand. Im Namen aller österreichischen Schiris. Nicht nur von den ach so bösen Wienern.