Tod zweier Jäger stellt Polizei vor einige Rätsel

Unabhängig voneinander wurden in dem Schweizer Kanton Graubünden, das an Österreich grenzt, am Donnerstagabend zwei Jäger als vermisst gemeldet. Am Freitagmorgen stand dann fest: Beide Waidmänner waren in einer Distanz von weniger als 20 Kilometer im Unterengadin ums Leben gekommen, beide wiesen laut Polizeiangaben äußerliche Verletzungen auf.