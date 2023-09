Promi-Sohn im Altpapier: Solidarität mit Wut-Wirt

Wie berichtet, schwelte zwischen dem Mann und einer Jugend-Gang ein Konflikt. Laut dem Gastronomen warfen sie Schneebälle ins Lokal, pöbelten die Gäste an, beschädigten Sachen. Mutmaßlicher Anführer der Partie ist der Sohn eines bekannten TV- und Bühnenstars. Als die Teenager ausgerechnet nach der Generalreinigung die Fenster der Gaststätte bekritzelten - laut Akt mit Symbolen aus dunklen Zeiten - platzte dem Wirt der Kragen. Er steckte Promi-Sohn Lucas (Name geändert) in die Altpapiertonne und forderte die Jugendlichen auf, die beschmutzten Fenster zu reinigen - was ihm einen Prozess und 150 Euro Strafe einbrachte.