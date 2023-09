100 Geburtstag! Raffl ist Jahrhundertspieler

Gratulation! Der VSV feierte am Donnerstag im Congress Center in Villach sein 100-jähriges Bestandsjubiläum. Es gab einen riesigen Aufmarsch an Prominenz – insgesamt fanden sich 560 geladenen Gäste ein. Alle ICE-Klubs aus Österreich schickten Vertreter, Ligaboss Christian Feichtinger schaute auch vorbei, wie Edel-Fan und Ex-Tennis-Star Alex Antonitsch – sowie auch etliche Ex-Adler. Stürmerlegende Dany Bousquet kam extra aus Freiburg (D), wo er jetzt lebt und Postbote ist. Dany ist der letzte VSV-Meistertorschütze, hatte 2006 den Titel mit dem 3:2 in der Overtime gegen Salzburg fixiert.