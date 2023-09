Figaro bis Cyrano sind zu Gast in Mödling

Das Stadttheater Mödling setzt in der neuen Spielzeit wieder auf Publikumslieblinge wie Konstanze Breitebner, Chris Lohner oder Erwin Steinhauer, aber auch auf neun spannende Eigenproduktionen. Los geht es am 10. Oktober mit Ödön von Horváths Komödie „Figaro lässt sich scheiden“ in der Regie von Rüdiger Hentzschel. Am 4. November folgt „Play Strindberg“ von Friedrich Dürrenmatt. Dabei trifft mit „Totentanz“ der Klassiker aller modernen Ehedramen auf den grimmigen Humor des Komödienspezialisten.