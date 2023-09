9/11-Angeklagter (51) ist prozessunfähig

Anwalt: „Man kann Schäden nach CIA-Folter nicht mehr abstreiten“

Binalshibh befindet sich seit 2006 in Guantánamo. Davor war er vier Jahre lang in diversen CIA-Geheimgefängnissen in Afghanistan, Marokko, Polen und Rumänien. Dort wurde er wiederholt den unterschiedlichsten Verhörmethoden der CIA ausgesetzt gewesen. Auch Schlafentzug, Einzelhaft und andere Misshandlungen standen auf dem Tagesprogramm. So musste er laut seinem Anwalt drei Tage lang angekettet und mit einer Windel ausgestattet stehen. „Er ist ein gebrochener Mann“, betonte David Bruck am Donnerstag gegenüber der „New York Times“. „Man kann nicht mehr länger abstreiten, dass das Folterprogramm der CIA schwere Schäden bei den betroffenen Häftlingen hinterlassen hat“, so Bruck weiter.