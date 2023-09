Wien ergreift erste Schritte gegen „Sittenwächter“

Studie zu radikalisierten Jugendlichen gefordert

Vorerst will sich die Stadt mithilfe von Experten ein Bild über das Ausmaß und die Hintergründe der islamistischen Radikalisierung Jugendlicher in Wien machen. Als Maßnahmen sind in weiterer Folge Kampagnen sowie Aufklärungsarbeit, etwa auch durch Lehrkräfte in Schulen, geplant.