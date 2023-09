„Mit Demut, großer Motivation und Freude ins Amt“

Danach übergab sie den Vorsitz an den Zweiten Präsidenten Walter Temmel (ÖVP) und nahm auf ihrem Abgeordnetensitz Platz. Wie berichtet, bleibt Dunst weiterhin im Landtag. Danach wurde in geheimer Wahl ihr Nachfolger gekürt. Vor der Auszählung der Stimmzettel gab es ein kleines Hindernis zu überwinden, denn einer dürfte unter ein Brett in der Wahlurne gerutscht sein. Als dieses weggehoben wurde, stand nach der Auszählung Hergovich als neuer Landtagspräsident fest. Von den 35 anwesenden Abgeordneten votierten 34 für den bisherigen roten Klubobmann, eine Stimme war ungültig.