Pädagoginnen fehlt Zeit, um Arbeit vorzubereiten

In Salzburg arbeiten viele Pädagoginnen auch in der Freizeit

Wie sehr die Wertschätzung für die Betreuung und Bildung der Drei- bis Sechsjährigen fehlt, zeigt für die Pädagogin des Kindergarten Salzburg-Itzling auch eine aktuelle Umfrage. Die ÖGB-Gewerkschaft „younion“ befragte online 6000 Elementarpädagoginnen. Brisantes kam aus Salzburg zutage: Drei Viertel der Befragten kommen mit den gesetzlich vorgesehenen Vorbereitungsstunden nicht mehr aus. Sie erledigen daher viel Berufliches in ihrer Freizeit.