Welcher Ort wäre Ihr UNESCO-Weltnaturerbe?

Trotz vieler beschaulicher Plätze und atemberaubender Natur gab es in Österreich bisher nur ein Gebiet, dass sich Unesco-Weltnaturerbe nennen konnte. Das ändert sich jetzt, da auch das steirische Lassingtal diesen begehrten Status zugesprochen bekommen hat. Welche Gebiete würden Sie gerne als Naturerbe anerkannt sehen? Wo sind Ihre Lieblingsgegenden und Plätze in der Natur? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare! Wenn Sie tolle Fotos haben, können Sie diese gerne an leserreporter@krone.at senden. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!