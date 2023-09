Bis zu 27 Grad: Sommer feiert ein spätes Comeback

Am Sonntag überwiegt der sonnige Wettercharakter in ganz Österreich. Von Vorarlberg bis in das Industrieviertel machen sich tagsüber entlang der Alpennordseite Quellwolken mit nachfolgenden, unergiebigen Schauern bemerkbar. Am Alpenostrand bläst kräftiger Wind aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen: sieben bis 15 Grad, Tageshöchstwerte: 16 bis 23 Grad.