Kärntner (76) stürzte in Friaul in den Tod

Die Wandergruppe war am Mittwoch in den Julischen Alpen in Italien unterwegs, als der 76-jährige Kärntner kurz vor 13 Uhr etwa siebzig Meter in die Tiefe stürzte. Wie genau es zu dem tragischen Absturz kam, steht noch nicht endgültig fest. Offenbar dürfte der Wanderer zuvor aber einen medizinischen Notfall erlitten haben.