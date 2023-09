Terror-Anschlag geplant ++ Schmerzensgeld-Masche

Es gibt neue Erkenntnisse zu einem 16-jährigen Terror-Verdächtigen der vergangene Woche in Wien festgenommen wurde. Der jugendliche Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ machte sich am 11. September auf den Weg zum Hauptbahnhof in Wien. Nach jüngsten Informationen wollte er zunächst einen Feuerwerkskörper zünden und dann mit einem Kampfmesser so lange auf aufgeschreckte Passanten einstechen, bis er von der Polizei erschossen wird. Seit Donnerstag sitzt der mutmaßliche Islamist wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation in U-Haft.