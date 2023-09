Geständnisse nach der Casino-Abzocke

Die Staatsanwaltschaft spricht von einer Schadenssumme in Höhe von mehr als 400.000 Euro. Wie? Durch gezieltes Wetten bei einem bestimmten Kartenspiel, genannt Macau Baccarat, und einer versteckten Handykamera im Ärmel, mit der sie die Kartenreihenfolge abgefilmt haben. In Kombination mit einer Software gelang so der Betrug. Die drei Chinesen reisten extra dafür aus Italien nach Salzburg an, mieteten sich hier in einem Hotel ein. Im dortigen Zimmer konnten Ermittler nicht nur eine große Menge an Bargeld sicherstellen, sondern auch Beweise wie die manipulierten Handys und Mitglieder-Karten von mehreren Casinos. Seither ist das Trio in U-Haft. „Alle drei Mandanten sind geständig“, teilt Verteidiger Kurt Jelinek mit. Verhandelt wird der Betrugsfall am 13. Oktober in Salzburg.