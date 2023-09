Baby-Berberaffe wurde aus Vogelkäfig gerettet

„Kein normales Verhalten kennengelernt“

„Bei dem Tier handelt es sich um einen streng geschützten Affen. Im Moment ist es besonders wichtig, dass er sich in seiner neuen Umgebung wohlfühlt und erst einmal zur Ruhe kommen kann. Anschließend wird geschaut, dass wir für den Babyaffe Artgenossen finden. Leider wird das jedoch nicht einfach, da er per Hand, getrennt von seiner Familie, aufgezogen wurde und dadurch nie ein normales Verhalten kennengelernt hat“, erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl vom Tierschutzhaus Vösendorf in NÖ, wo der Affe jetzt untergekommen ist.