Falscher Reichstag in Video: CDU erntet Spott

Neuer Türkiston der CDU erinnert an Rebranding der ÖVP

Am Dienstag präsentierten die Christdemokraten nämlich nicht nur den Imagefilm, sondern gleich einen brandneuen Parteiauftritt im „modernen Look“. Die Hauptfarben Schwarz und Türkis (statt zuvor Orange) erinnern an das Rebranding der ÖVP unter dem ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz. Als CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann die neuen Farben detailliert vorstellte - beim Türkiston handelt es sich laut dem Politiker um ein „Cadenabbia-Blau“, die „andere blaue Farbe - die nennen wir ,Röhndorf‘“, erklärte Linnemann zu der zweiten Ergänzungsfarbe in gediegenem Dunkelblau. Die penible Beschreibung der Farbnuancen erinnerte jedoch einige Beobachter an den Humoristen Loriot.