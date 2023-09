„Land will Boden-Ausverkauf nicht stoppen“

Der Ruf nach leistbaren Wohnraum wird immer lauter, doch wie kann dieser garantiert werden? Die Arbeiterkammer hoffte darauf, dass die Zielvorgabe leistbarer Wohnraum in der Novelle zum Raumordnungsgesetz verankert wird - und befürchtet nun, dass genau das nicht geschieht: „Sieht man sich die aktuelle Regierungsvorlage an, wird klar, dass das Land nicht bereit ist, den Ausverkauf an Grund und Boden zu stoppen“, wettert AK-Präsident Heinzle. „Die Landesregierung sieht offenbar keine Notwendigkeit, leistbares Wohnen in den Zielkatalog der beiden Gesetze aufzunehmen. Nach den aktuellen Regierungsvorlagen liegt die Schaffung von leistbarem Wohnraum somit entgegen allen politischen Lippenbekenntnissen doch nicht im öffentlichen Interesse.“