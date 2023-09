OÖ: Bauer überrollte Mutter mit Anhänger tödlich

Der tragische Unfall passierte am Dienstag gegen 9.30 Uhr in Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt). Ein 53-jähriger Bauer fuhr mit dem Traktor samt Anhänger rückwärts aus der Garage, um diesen in die Einfahrt zu schieben. Dabei bemerkte er nicht, dass seine 76-jährige Mutter hinter dem Gespann vorbeiging.